Анна Седокова запрещала Янису Тимме ставить дома фото сына от первого брака.

Война между семьей Яниса Тиммы и Анной Седоковой продолжается. Еще в январе 2025 года в соцсетях друг семьи баскетболиста Марк Пугачев рассказывал, что певица запрещала Янису Тимме ставить фото сына от предыдущего брака в их доме.

«Аня настолько бездушная сущность, что была против, чтобы Янис хранил фото сына на видном месте», — вспоминал он.

Сегодня эту же информацию продублировала адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи Тиммы.

«Она сделала вид, что она бедная, несчастная, что ей совершенно невозможно жить. При этом, Анна запрещала Янису общаться с его сыном от первого брака и даже ставить его фотографию на тумбочку — он её прятал, потому что Анна злилась», — заявила адвокат в беседе с Super.ru.

Ранее мы писали о том, что семья Яниса Тиммы собирается судиться с Седоковой.