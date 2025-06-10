Борьба за наследство началась: семья Яниса Тиммы собирается судиться с Седоковой

Певица Анна Седокова не ответила на досудебную претензию семьи покойного экс-супруга Яниса Тиммы, касающуюся его наследства. Адвокат латвийского баскетболиста Маргарита Гаврилова рассказала, что теперь к экс-солистке «ВИА Гры» направят иск.

У спортсмена остался сын Кристиан от первого брака. Вся недвижимость Яниса была записана на Седокову, поэтому его наследник остался ни с чем после смерти отца. Из-за этого близкие Тиммы начали разбирательства.

Адвокат баскетболиста направила досудебную претензию представителю артистки еще в конце мая. По закону на нее нужно ответить в течение 10 дней.

«Мы так и не получили никакого ответа на досудебную претензию. Значит, в скором времени, мы направим иск», — рассказала Гаврилова Kp.ru.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют знаменитость в причастности к гибели экс-супруга.

Ранее адвокат Тиммы рассказала, что спортсмен женился на артистке, так как считал ее беременной. Но позже у звезды случился выкидыш.