«Бездушная сущность»: Анну Седокову раздражали фотографии сына Яниса Тиммы

Проживающий в США блогер Марк Пугачев, называющий себя другом покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, утверждает, что певица Анна Седокова запрещала спортсмену общаться с родителями и ребенком от первого брака.

В своем блоге Пугачев опубликовал фотографию Яниса с сыном Кристианом и рассказал, что Седокова во время их брака запрещала Тимме ставить фотографии наследника на видные места.

«Аня настолько бездушная сущность, что была против, чтобы Янис хранил фото сына на видном месте. Поэтому ему приходилось все фото хранить в прикроватной тумбочке, чтобы ее это не раздражало. Он страдал из-за этого и делился переживаниями с семьей», - разоткровенничался Пугачев.

Блогер также обвинил знакомых Тиммы в том, что те якобы не хотят рассказать правду о том, что происходило в семье Яниса и Анны.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США. 25 декабря тело Яниса Тиммы доставили в Латвию, 27 декабря состоялось прощание с ним в Рижском крематории.

Ранее первая жена баскетболиста модель Сана Оша заявила, что взяла шестилетнего сына Кристиана на траурную церемонию. Она подчеркнула, что сообщила ребенку о смерти отца в соответствии с рекомендациями психолога.