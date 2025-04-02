Анна Седокова назвала Марка Пугачева «петушком» и «швалью» после его нападок. Певица посвятила пост Марку в соцсети.

После смерти Яниса Тиммы Пугачев, представившийся другом умершего, нелестно высказывался в адрес певицы. Анна впервые ему ответила, назвав «петушком» и обвинив в распространении фейковой информации. Кроме того, артистка сообщила, что Марк употребляет наркотики.

«И тебе, петушок, отдельно скажу. Сколько бы ты не пытался удалять статьи о себе, ты всегда будешь для всех клоуном. Сколько наркотиков ты бы не принял, все равно правда о том, кто ты есть, она в тебе. Ты можешь вечно фейковать, обманывать людей, но внутри себя ты же знаешь. Ты просто жалкая пародия», — написала она.

Также Анна обвинила обидчика в домашнем насилии. Якобы единственное, на что он способен, — это избиение жены.

«Ты шваль. Бей свою жену и дальше. Это единственное, над чем ты имеешь власть», — резюмировала певица.

Ранее 42-летняя певица Анна Седокова ответила на обвинения семьи умершего Яниса Тиммы. Подробности читайте в этой новости.

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