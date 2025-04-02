«Вещи не передала? Чеки присоединить?»: Седокова впервые ответила на обвинения семьи Тиммы

42-летняя певица Анна Седокова ответила на обвинения семьи умершего Яниса Тиммы. Артистка впервые прокомментировала конфликт в соцсети.

В личном блоге Анна заявила, что семья и друзья Яниса распространяют лживую информацию о ней. По словам певицы, она не будет давать подробный комментарий в память об экс-супруге, не желая пиариться на его смерти.

В ответ на обвинения Анна отметила, что передала им все личные вещи баскетболиста, и предложила показать чеки из доставки.

«Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки? На каждое слово я могу сделать действие. Но единственное, что нужно сейчас, — это прекратить устраивать шоу. Хватит. Напиарились. Оставьте его и меня в покое», — написала знаменитость.

По словам певицы, в окружении Яниса знали о его желании уйти из жизни. Она призвала всех уважать его последнее решение и организовать турнир имени Тиммы.

«Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося. Лучшее, что вы можете сделать, это организовать турнир памяти или школу, а не продавать кроссовки или щенков моей собаки», — заявила она.

Анна уточнила, что не может заняться организацией из-за травли со стороны семьи Яниса, которая сумела настроить против нее людей.

«Сделайте что-то хорошее. Может, Янису будет не так стыдно за ваше поведение», — резюмировала певица.

Ранее Анна Седокова заинтриговала поклонников снимком с неизвестным мужчиной. Подробности читайте в этой новости.