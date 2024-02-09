Анна Пересильд из «Слова пацана» спела на сцене хит Юрия Шатунова «Седая ночь». Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стала исключением и Анна Пересильд, которая пришла вместе с родителями.

Наследница Юлии Пересильд открыла презентацию. Девочка вышла на сцену и исполнила хит «Седая ночь» вместе с детским хором. Для выступления Анна надела белую рубашку, сверкающую юбку и босоножки.

Напомним, что Анна получила известность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Алексей Учитель пожаловался, что успех дочери затмил его популярность.

«Мне все время говорят: «Отойди, папаша, дай сфотографироваться»», — сообщил режиссер в беседе с журналистами.

Ранее актриса Анна Пересильд пожаловалась на фанатов сериала «Слово пацана». Подробности смотрите в этой статье.