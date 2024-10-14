Анна Пересильд опубликовала фото с 3-летней дочкой Алексея Учителя от студентки. Актриса поделилась снимком с сестрой в Telegram-канале.

После успеха сериала «Слово пацана» Анна стала одной из самых востребованных актрис России. Дочь Алексея не скрывает, что живет в плотном графике и не планирует останавливаться на достигнутом. В личном блоге Пересильд рассказала, что ей удалось приехать на один день в Москву ради встречи с семьей. Она провела время с сестрами Марией и Ниной — дочкой Учителя от его студентки Софьи Мелединой. Анна находится в хороших отношениях с новой избранницей отца и не скрывает теплых чувств к сводной сестре.

В 2021 году Софья родила от режиссера дочь и не показывала ее публике до 2023 года.

Ранее Юлия Пересильд рассказала, как ее дочь переживает славу. Подробности читайте в этой новости.

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