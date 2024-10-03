«Простой девочкой не родилась изначально»: Юлия Пересильд рассказала, как ее дочь переживает славу

В конце декабря 2023 года на экраны вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова о криминальных группировках Казани в 1980-х. Одну из ярких ролей в картине исполнила дочь Юлии Пересильд Анна. Звезда фильма «Вызов» рассказала, как наследница справляется с нахлынувшей на нее славой.

Пересильд назвала себя «простой девочкой», в то время как дочь она охарактеризовала совершенно иначе.

«Я простая девочка все-таки. Аня простой девочкой не родилась изначально. Она всегда больше видела, больше знала, чем ее сверстники», — рассказала 40-летняя актриса в разговоре со StarHit.

Она добавила, что помогает дочери справляется с нахлынувшей на нее славой. По словам Юлии, Анна для этого много трудится, и у нее все получается.

У знаменитости был роман с режиссером Алексеем Учителем, которому она родила двух дочерей — Анну и Марию. В официальном браке пара не состояла, позже они расстались, но Учитель активно участвует в воспитании детей.

Ранее 15-летнюю Анну Пересильд заподозрили в романе с Ярославом Могильниковым, исполнившим в «Слове пацана» роль Ералаша. Юноша написал любовное стихотворение, первые буквы строчек которого складываются в имя юной актрисы.