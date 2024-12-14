«Он великий»: Марина Александрова объяснила, почему Юра Борисов заслуживает Оскар

Марина Александрова мечтает, чтобы Юрий Борисов победил на премии «Оскар».

42-летняя актриса высказалась об успехах 32-летнего артиста на западе. Она призналась, что следит за жизнью и творческой деятельностью Борисова. По словам Марины, Юрий абсолютно заслуженно получил популярность за рубежом, получая награды за роль второго плана в фильме режиссера Шона Бейкера «Анора».

Недавно появилась информация о том, что Юрия номинировали на «Золотой глобус» за эту роль. Теперь же многие эксперты считают, что он окажется и в списке претендентов на премию «Оскар». Александрова уверена, что отечественный артист должен одержать победу в номинацию и привести заветную статуэтку домой.

«Я так рада за Юру Борисова! Если ему сейчас на "Оскаре" дадут хоть что-то за "Анору", даже просто номинацию, я буду одной из первых кричать, что он великий. Это не удавалось никому, это очень круто. Он даст и нам всем другую возможность, если это произойдет. Я не видела еще фильм, но очень горжусь нашими ребятами», — призналась Александрова в беседе с изданием OK!.

Также актриса не стала скрывать, что она умеет поддерживать коллег и благодарить их за хорошую работу, так как радуется их успехам. Марина может позвонить даже тем людям, которых не знает лично, если ей что-то очень понравится.

Ранее мы писали о том, что актер Юра Борисов вышел в свет в Москве после номинации на «Золотой Глобус».