Фанаты пришли в восторг: оперная дива Анна Нетребко показала свой новый роскошный дом

Оперная дива не раскрывает, где купила новое жилье. Судя по снимкам, в доме установлена качественная мебель и сделан дорогостоящий ремонт — в гостиной установлен камин, а стены обиты деревом. На елку Анна и ее близкие повесили красивые игрушки.

Фанаты поздравили артистку с новосельем и отметили, что ремонт в доме сделан со вкусом.

У Нетребко также есть недвижимость в Санкт-Петербурге. С 2010 года она владела шикарными апартаментами в центре Нью-Йорка. Но недавно знаменитость рассказала, что больше не является собственником этой квартиры.

Ранее Анну Нетребко засняли в обнимку с мужчиной после развода с Эйвазовым. Предположительно, прижималась артистка к коллеге по опере Йонасу Кауфману.