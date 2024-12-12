Фанаты пришли в восторг: оперная дива Анна Нетребко показала свой новый роскошный дом
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В октябре оперная певица Анна Нетребко выехала из квартиры, в которой жила с экс-супругом Юсифом Эйвазовым. Артистка переехала в новый дом и накануне отметила новоселье.
Отметить важное событие в жизни Анна и ее 16-летний сын Тьяго позвали русскоязычных друзей.
«Из лесу ёлочку взяли мы домой! Новый дом, новая ёлка!», — отметила Нетребко, опубликовав фото новогоднего дерева в социальных сетях.
Оперная дива не раскрывает, где купила новое жилье. Судя по снимкам, в доме установлена качественная мебель и сделан дорогостоящий ремонт — в гостиной установлен камин, а стены обиты деревом. На елку Анна и ее близкие повесили красивые игрушки.
Фанаты поздравили артистку с новосельем и отметили, что ремонт в доме сделан со вкусом.
У Нетребко также есть недвижимость в Санкт-Петербурге. С 2010 года она владела шикарными апартаментами в центре Нью-Йорка. Но недавно знаменитость рассказала, что больше не является собственником этой квартиры.
Ранее Анну Нетребко засняли в обнимку с мужчиной после развода с Эйвазовым. Предположительно, прижималась артистка к коллеге по опере Йонасу Кауфману.