НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 декабря 2024, 13:07
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Фанаты пришли в восторг: оперная дива Анна Нетребко показала свой новый роскошный дом

53-летняя Анна Нетребко поделилась в соцсетях фото с новоселья.
Фанаты пришли в восторг: оперная дива Анна Нетребко показала свой новый роскошный дом

© Starface.ru

В октябре оперная певица Анна Нетребко выехала из квартиры, в которой жила с экс-супругом Юсифом Эйвазовым. Артистка переехала в новый дом и накануне отметила новоселье.

Отметить важное событие в жизни Анна и ее 16-летний сын Тьяго позвали русскоязычных друзей.

«Из лесу ёлочку взяли мы домой! Новый дом, новая ёлка!», — отметила Нетребко, опубликовав фото новогоднего дерева в социальных сетях.

Фанаты пришли в восторг: оперная дива Анна Нетребко показала свой новый роскошный дом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Оперная дива не раскрывает, где купила новое жилье. Судя по снимкам, в доме установлена качественная мебель и сделан дорогостоящий ремонт — в гостиной установлен камин, а стены обиты деревом. На елку Анна и ее близкие повесили красивые игрушки.

Фанаты поздравили артистку с новосельем и отметили, что ремонт в доме сделан со вкусом.

У Нетребко также есть недвижимость в Санкт-Петербурге. С 2010 года она владела шикарными апартаментами в центре Нью-Йорка. Но недавно знаменитость рассказала, что больше не является собственником этой квартиры.

Ранее Анну Нетребко засняли в обнимку с мужчиной после развода с Эйвазовым. Предположительно, прижималась артистка к коллеге по опере Йонасу Кауфману.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Анна Нетребко
переезд
опера