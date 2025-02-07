Анна Калашникова угодила в скандал с женатым мужчиной: подробности инцидента

Певица Анна Калашникова поругалась с женой Дениса Лебедева на премьере фильма. Об этом сообщает mk.ru.

В Москве состоялась премьера боевика, в котором снялся боксер Денис Лебедев. Спортсмен появился на мероприятии с женой Кристиной. Пара позировала фотографам и охотно общалась с журналистами, пока на красную дорожку не вышла Анна Калашникова. Певица на глазах у всех начала флиртовать с Денисом, держащего за руку супругу. По информации источника, боксер нервничал из-за внимания Анны: он целовал Кристину, дергал себя за пиджак. В какой-то момент его жена начала ругаться и размахивать руками, но Калашникова продолжала беседовать с Денисом.

Ситуацию спас проходящий мимо режиссер фильма, который пригласил всех в кинозал.

«Побыстрее, пожалуйста, сфотографируйтесь и пойдемте в зал», — высказался режиссер.

Сама Анна не комментировала инцидент, произошедший на премьере фильма.

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