Анна Чиповская появилась на фестивале в Москве в платье с длинным шлейфом. Об этом сообщает Газета.Ru.

В Москве состоялся фестиваль «Театральный бульвар», который посетили многие звезды, в том числе и Анна. Для выхода в свет актриса выбрала черное платье с цветочным принтом и длинным шлейфом. Ей уложили волосы волной и сделали вечерний макияж.

Напомним, актриса дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция «Цвет нации»». Наибольшую известность ей принесла роль в фильме «Елки-2».

Зимой 2025 года Анна выложила фото, на котором она запечатлена без обручального кольца. Это спровоцировало разговоры о разводе с актером Дмитрием Ендальцевым.

Ранее Дмитрий Ендальцев рассказал о жизни после развода с Анной Чиповской. Актер считал, что его мир рушится. В тяжелый период Дмитрий нашел утешение в работе. Подробности читайте в этой новости.

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