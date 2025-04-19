«Все рушится до основания»: Дмитрий Ендальцев рассказал о жизни после развода с Анной Чиповской

Дмитрий Ендальцев откровенно рассказал о последствиях развода с Анной Чиповской.

Звездная пара публично заявила о расставании спустя два года брака этой зимой. Однако причину развода артисты не раскрыли, лишь начали чаще появляться на светских мероприятиях раздельно. Но Дмитрий не стал скрывать, что болезненно пережил расставание с Анной.

По словам Едальцева, он испытал трудности этого переходного периода: ему казалось, что вся жизнь, которую когда-то строил, рушится. Кроме того актер не понимал, как ему быть дальше. Несмотря ни на что, ему удалось взять себя в руки и погрузиться головой в работу, чтобы отвлечься.

«Все, что ты из себя создал, все, во что верил и на что опирался, — рушится до основания. И ты стоишь на этих руинах собственных иллюзий и понимаешь только одно. Что ты не умер. И надо жить дальше. Строить все заново, но, уже честно отвечая себе на простые вопросы: что именно я хочу? Как именно я хочу? И на меньшее ты уже не согласен, а для большего надо расти и работать. Выхода особого нет — встал и пошел, ибо врать себе ты уже не можешь. И не будешь. Компромиссы с совестью закончились», — эмоционально поделился Дмитрий в бседе с журналом Теленеделя.

Кроме того, актер раскрыл, что пять лет назад у него были сильные панические атаки, из-за чего пришло обратиться за помощью психолога.

Напомним, что Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская начали встречаться в 2017-м году, а узакончили отношения летом 2023-го.

Ранее мы писали о том, что Анну Чиповскую заподозрили в романе со звездой «Триггера», который младше нее на 9 лет.