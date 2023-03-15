Ани Лорак рассказала о романе с новым избранником и назвала его своим «вдохновителем»

Личная жизнь Ани Лорак всегда интересовала публику. Казалось, что после развода с турецким бизнесменом из-за его измен певица больше никогда не сможет поверить мужчине. Вот почему знаменитость долгое время скрывала отношения от глаз публики. Однако в этом году Лорак стала настоящим ньюсмейкером, внезапно объявив о романе с инструктором по йоге. Речь идет про Исаака Виджраку. В новом интервью для «Восток FM» звезда рассказала об истории их знакомства.

Выяснилось, что возлюбленные познакомились на Ибице. По словам Лорак, в тот момент она испытывала затруднительные времена и ей было важно найти «внутренний баланс». На помощь пришел именно Исаак, которого теперь Ани называет своим «вдохновителем».

«Это был момент, когда я приходила в себя. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель», — поделилась откровением знаменитость.

К слову, молодые люди не стесняются открыто говорить о своих чувствах. Недавно и сам мужчина высказался о романе со знаменитостью. «Счастлив, что мы нашли друг друга, моя любовь Ани», — трогательно обратился к избраннице Исаак.

Ранее мы писали о том, что пользователи Сети раскритиковали роман Лорак с инструктором по йоге. Фолловеры напомнили артистке опыт ее прошлых ошибок и резко заявили: «Нашла себе сектанта». Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой находящийся в Каннах Дмитрий Назаров заговорил о возвращении в РФ. Артист вновь выразил желание о творческой деятельности. Полное высказывание мужчины смотрите здесь.