«Нашла себе сектанта»: почему новые отношения Ани Лорак обречены на провал

Личная жизнь Ани Лорак долгое время хранилась в строжайшем секрете. После развода с турецким бизнесменом казалось, что певица больше никогда не сможет поверить мужчине. Однако в День всех влюбленных знаменитость поспешила всех обрадовать: она сообщила о новом романе.

14 февраля Ани опубликовала фотографию с Исааком Виджраку. Женщина трогательно подписала снимок: «Моя любовь». Однако не все пользователи Сети оценили выбор Лорак.

Известно, что мужчина — инструктор по йоге и «создатель положительной» кармы. Вот почему поклонники Лорак сурово заявили: «Нашла себе сектанта».

Кроме того, Ани поспешили напомнить, что ее предыдущие отношения с иностранцем обернулись провалом, после которого она долго не могла восстановиться. Многие обеспокоены этим фактом и считают: певица наступает на те же грабли.

«Не смотритесь. Лучше выбирать себе половину со схожим менталитетом, иначе есть вероятность наступить на те же грабли. С Сергеем Лазаревым было лучше», — высказались фолловеры.

К слову, сама знаменитость оставила эти комментарии без внимания.

Ранее уехавшая из России Ани Лорак заговорила о масштабных изменениях в жизни. Подробности читайте в этой статье.