Ани Лорак призналась, что мало ест из-за нового бойфренда

Известная певица Ани Лорак рассказала, что старается не употреблять много еды из-за испанского бойфренда Исаака Виджраку. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Как призналась исполнительница, у ее избранника красивое атлетичное тело, поэтому она пытается на него равняться.

«Мой возлюбленный вообще неплохо готовит, особенно испанский омлет. Но смотря на его форму, я не могу много есть. А еще чтобы быть в идеальной форме, нужно закрыть рот после шести», — заявила артистка.

Напомним, знакомство Ани Лорак с будущим избранником произошло в Греции: тогда Виджраку пригласил звезду на свои тренинги, а во время ретрита певица познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман. Виджраку проживает на Ибице и имеет двоих детей от предыдущих отношений.

Ранее Ани Лорак намекнула на свадьбу с испанским бойфрендом.

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