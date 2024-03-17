Ани Лорак намекнула на свадьбу с тренером по йоге
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Ани Лорак публично намекнула бойфренду на то, что уже ждет от него предложения руки и сердца. На премии «Виктория» певица сообщила, что мечтает о камерной свадьбе. Ее слова передает Teleprogramma.pro.
Девушка поделилась с поклонниками своим представлением об идеальной свадьбе и отметила, что была бы не против выйти замуж за своего возлюбленного, инструктора по йоге Исааку Виджарку.
«Я хотела бы, чтобы свадьба прошла в интимной обстановке, если, конечно, прозвучит предложение», – призналась артистка.
Пара познакомилась в Греции. Тогда мужчина решил пригласить исполнительницу хита «Наполовину» на свои тренинги. Через некоторое время они вступили в романтические отношения. Известно, что Исааку Виджарку уже был женат. Бывшая супруга тренера подарила ему сына и дочь.
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