Ани Лорак намекнула на свадьбу с тренером по йоге

Ани Лорак публично намекнула бойфренду на то, что уже ждет от него предложения руки и сердца. На премии «Виктория» певица сообщила, что мечтает о камерной свадьбе. Ее слова передает Teleprogramma.pro.

Девушка поделилась с поклонниками своим представлением об идеальной свадьбе и отметила, что была бы не против выйти замуж за своего возлюбленного, инструктора по йоге Исааку Виджарку.

«Я хотела бы, чтобы свадьба прошла в интимной обстановке, если, конечно, прозвучит предложение», – призналась артистка.

Пара познакомилась в Греции. Тогда мужчина решил пригласить исполнительницу хита «Наполовину» на свои тренинги. Через некоторое время они вступили в романтические отношения. Известно, что Исааку Виджарку уже был женат. Бывшая супруга тренера подарила ему сына и дочь.

Ранее мы писали, что Александр Шепс подшутил над Софьей Егоровой. В финале шоу «Экстрасенсы.Реванш» Шепс предположил, что Егорова может ждать ребенка.

При этом на поведение Александра жаловались и другие участники передачи. Так, Никита Турчин отмечал, что у того есть «любимчики», к которым он относится по-особенному.