23-летний Никита Турчин заявил о конфликте с Шепсом на шоу «Экстрасенсы. Реванш»

23-летний Никита Турчин заявил о конфликте с Александром Шепсом на шоу «Экстрасенсы. Реванш». Об этом сообщает Kp.ru.

На ТВ стартовало новое шоу «Экстрасенсы. Реванш», членом жюри которого является Шепс. Во время съемок между Александром и 23-летним участником передачи возник конфликт. В беседе с журналистами Никита заявил, что Шепс пытается выжить его из шоу.

«Уже в первом выпуске Шепс вместо объективной оценки занимался вредительством, мешая мне выполнять работу», — высказался участник передачи.

По словам Никиты, Александр лояльно относится к «любимчикам», а остальных конкурсантов «гасит». Турчин сообщил, что Шепс кому-то даже подсказывает и помогает проходить испытания.

«В одном испытании он меня жестко «загасил» и помешал найти человека, но этот фрагмент в итоге вырезали из версии, которую повторяли по ТВ», — резюмировал Никита.

Отметим, что сам Александр пока никак не комментировал обвинения в свой адрес.

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