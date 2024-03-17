Александр Шепс подшутил над Софьей Егоровой в финале шоу «Экстрасенсы.Реванш». Об этом сообщает Газета.Ru.

Медиум Александр Шепс является наставником в шоу «Экстрасенсы.Реванш». В последнем испытании участники должны были определить, кто из присутствующих на съемочной площадке ждет ребенка. После того, как Софья Егорова определилась с выбором, она решила узнать правильный ответ у Шепса, который подшутил над экстрасенсом.

«А вдруг сейчас окажется, что сама Соня беременна?» — посмеялся он.

Лучшими в этом испытании стали Николь Кузнецова и Софья Егорова, однако зрители отдали предпочтение в пользу последней. В итоге девушка победила в финале и получила право участвовать в новом сезоне — «Битве сильнейших».

Ранее на о неподобающем поведении Александра Шепса рассказывали другие участники шоу. Так, на него жаловался Никита Турчин, который рассказывал, что Александр лояльно относится к «любимчикам», а остальных конкурсантов «гасит».