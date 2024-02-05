Анфиса Чехова пожаловалась на «Аэрофлот» после того, как опоздала на посадку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Телеведущая рассказала в соцсетях, что не смогла с первой попытки улететь из Сочи. По словам знаменитости, она купила билеты на рейс «Аэрофлота», который должен был вылететь утром 4 февраля.

Посадку Чехова ожидала в бизнес-зале аэропорта. Она отметила, что вылет задержали на 20 минут. Несмотря на то, что артистка вышла сразу же после объявления о начале посадки, на рейс она не успела.

«От момента, как объявили посадку на табло, до момента, как мы дошли до стойки вылета прошло 7 минут! Мы шли из другого конца аэропорта, потому что бизнес-класс находится далеко от гейта», — рассказала Чехова.

По словам ведущей, из-за задержки руководство авиакомпании провело быструю посадку, чтобы нагнать опоздание. Однако о том, что к выходу ну посадку нужно бежать, ей никто не сказал.

«Вместе с нами опоздали еще несколько женщин, которые так же шли на посадку размеренным шагом, а не бежали бегом», — объяснила Чехова.

При этом знаменитость добавила, что подобные ситуации в аэропорту Сочи случаются постоянно. Об этом ей рассказал персонал воздушной гавани.

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