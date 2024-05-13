Андрея Макаревича* проверят на экстремизм после общения с фейковым Зеленским: лишить квартиры и заблокировать счета

Певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) проверят на экстремизм после общения с пранкерами Вованом и Лексусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Представители общественного движения «Ветераны России» после скандала призвали заблокировать не только счета фирмы артиста, но и его личные, а также родственников – жены и сына. Кроме того, общественники хотят, чтобы мужчину лишили квартиры в Москве. Напомним, что недвижимость музыканта располагается на Ленинском проспекте и оценивается в 50 миллионов рублей. С этими предложениями они обратились в СК, Генпрокуратуру и Государственную Думу.

Ранее мы писали о том, что Макаревичу* был совершен звонок от пранкеров. Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мужчине и представились президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе с ними звезда неожиданно выдал, что с первого дня ждет победы Украины и готов даже устроить по этому поводу «бешеный концерт».

На вопрос пранкеров о том, готов ли Макаревич* помогать ВСУ, он ответил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь только пострадавшим, однако в будущем может и посодействует украинским военным.

Мы также писали о том, что артист Юрий Назаров думает о своем однофамильце и Андрее Макаревиче*. Он употребил слово «придурковатые».

*(признан иноагентом на территории РФ)