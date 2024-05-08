«Они — идиоты»: Юрий Назаров раскритиковал своего однофамильца и Макаревича*

Народный артист России Юрий Назаров поделился мнением о выступающих с критикой страны актере Дмитрии Назарове и музыканте Андрее Макаревиче* (признан иноагентом на территории РФ). Его слова приводит издание «Абзац».

Как рассказал актер, поведение коллег вызвало у него удивление.

«Меня удивил мой однофамилец и Макаревич*. Они, значит, гении, а остальные — так… Я по-другому, в отличие от них, отношусь к нашему народу. <…> Наш народ столько чудес совершил... И Наполеон, и Карл, и Гитлер на нас перли — и получали. А кто этого не понимает, ну авось придет время, догадаются. А вместе с ними и наши артисты и артистки придурковатые, которых народ спасал, а они — идиоты», — высказался Назаров.

Знаменитость также отметил, что поведение коллег, раскритиковавших СВО, связано с отсутствием глубокомыслия.

«Артисту необязательно быть умным. Есть заповедь — не сотвори себе кумира. А актеров боготворят. Это наша неправота. Ведь артисты, в сущности, дети, вы поймите. Правда, в большинстве своем сукины дети», — заключил он.

Ранее Юрий Назаров рассказал о детстве во время Великой Отечественной войны.

*(признан иноагентом на территории РФ)