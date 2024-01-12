Андрей Разин ушел от беременной жены

60-летний продюсер Андрей Разин вспомнил, как бросил беременную гражданскую жену. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

В 2008 году состоялась премьера художественного фильма «Ласковый май». В кинокартине было сказано, что в 1984 году Разин бросил гражданскую жену во время беременности. Спустя годы Андрей сообщил, что подобные заявления являются правдивыми.

«Это был мой первый гражданский брак. В декабре я уехал, когда она была уже беременна, потом родился сын», — высказался Разин.

Продюсер уточнил, что сейчас его экс-возлюбленная проживает в Нижнем Новгороде, а сын — в Санкт-Петербурге.

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