Продюсер Андрей Разин выступил с новыми угрозами в адрес Лолиты на фоне отмены ее концертов в РФ

Продюсер Андрей Разин вновь выступил с угрозами в адрес певицы Лолиты Милявской. Он заявил, что все ее проблемы начались после того, как она оскорбила его, и предрек ей скорую смерть.

Экс-представитель группы «Ласковый май» уже не в первый раз «нападет» на отечественных звезд. Перед концертом в Москве, который был посвящен певцу Юрию Шатунову, он пообещал проклясть всех, кто примет в нем участие. Ненадолго после этого Разин успокоился, но недавно вернулся с новыми угрозами. Поводом послужила скандальная вечеринка блогера Насти Ивлеевой.

Андрей Александрович обратился в личном блоге к Лолите, которая была в числе приглашенных на «голую» тусовку. Он отметил, что сейчас она столкнулась с проблемами, так как оскорбила его со сцены.

«Твоя смерть уже недалеко. Потому что такая [негодяйка], как ты, она долго существовать не может», - заявил Разин.

Напомним, что до этого продюсер уже называл Лолиту «бесстыжей мордой» и говорил, якобы она могла сделать что угодно за бутылку пива.

Ранее появилась информация, что Андрей Разин хочет засудить вдову Юрия Шатунова из-за сериала «Слово пацана».