Андрей Мерзликин с женой задолжали 162 тысячи рублей за коммунальные платежи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин и его жена Анна не платят коммунальщикам с ноября 2023 года. Несмотря на неоднократные уведомления с просьбой погасить задолженность, актер до сих пор этого не сделал.

Сообщается, что накануне представители ГБУ обратились в суд с требованием взыскать с семьи Мерзликиных 162 тысячи рублей долга. Журналисты также обнаружили у актера несколько неоплаченных штрафов за нарушение ПДД суммой 1 тысяча рублей.

Сам Мерзликин пока никак не комментировал задолженности.

Ранее мы писали о том, что суд в Москве взыскал с Сергея Жукова долг за коммунальные услуги. В отношении певца вынесли два приказа о взыскании задолженности.

Мы также рассказывали о том, что юмориста Юрия Гальцева разыскивают приставы из-за долга в 1,5 миллиона рублей.