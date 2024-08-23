Суд в Москве взыскал с Сергея Жукова долг за коммунальные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья судебного участка Nº 373 Таганского района города Москвы взыскал долг лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова за неоплату коммунальных услуг. Точная сумма не уточняется, однако известно, что суд вынес два приказа о взыскании задолженности.

Сам музыкант пока никак не комментировал новости о долгах.

Напомним, ранее Сергей Жуков судился за права на песни группы «Руки Вверх!». 29 марта Мосгорсуд подтвердил отсутствие прав артиста на такие хиты, как «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди». Решение суда не устроило Жукова, он заявил, что будет обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Ранее мы писали о том, что Жуков вынудил фанатов сделать самое нелепое движение из 90-х.