Юмориста Юрия Гальцева разыскивают приставы из-за долга в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2022 году компания Юрия Гальцева заключила договор аренды помещения с организацией «Сатурн ВМ». Согласно документам, юморист должен был платить по 126 тысяч рублей в месяц. Однако на протяжении десяти месяцев оплата не поступала.

В итоге Гальцев задолжал 1,2 миллиона рублей и еще 376 тысяч рублей неустойки. Арендодатели подали в суд на компанию Гальцева и выиграли дело — однако взыскать сумму с организации не получилось, так как ФНС ликвидировало ее из-за неверного юридического адреса.

Теперь делом занялись судебные приставы. Интересно, что на Гальцеве висит еще 77 тысяч рублей долгов по налогам.

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