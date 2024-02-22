Андрей Малахов рассказал, кем хотел стать в юности

Известный телеведущий Андрей Малахов заявил, что с юности желал работать на ТВ. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам шоумена, свою первую практику на журфаке МГУ он проходил в передаче «Доброе утро». Артист признался, что в его успех верила ведущая программы Елена Миронова, которая приносила ему модную одежду сына.

Телеведущий отметил, что всесторонняя поддержка может гарантировать быстрый успех, но, по его мнению, она не является правильным способом в продвижении карьеры.

«Мне кажется, что когда успех не приходит сразу, то это закаляет человека больше, чем когда договорились родители, пропихнули по знакомству, переспал с кем-то, удачно появился в клипе или в кино», - высказался Малахов.

Ранее Андрей Малахов сообщил, что перестал отмечать День святого Валентина. По словам артиста, этот праздник является коммерческой историей.

Также Малахова заметили с супругой на вечеринке в Дубае.