«Суперкоммерческая история»: Андрей Малахов высказался о Дне святого Валентина

Ведущий Андрей Малахов заявил, что перестал отмечать День святого Валентина. Об этом он рассказал Пятому каналу.

Близится День всех влюбленных, однако некоторые звезды российского шоу-бизнеса не собираются устраивать праздник своим половинкам на 14 февраля. Среди них оказался Андрей Малахов. Он объяснил, что считает праздник коммерческой историей.

«Мы перестали отмечать 14 Февраля. Вообще не знаю такой праздник. Сегодня в Госдуме выдвинули предложение отмечать День дружбы. Ко Дню дружбы отношусь так же, как и ко Дню всех влюбленных. Мне кажется это суперкоммерческая история», — рассказал он.

По словам Малахова, в предпраздничные дни неплохо зарабатывают магазины косметики, которые распродают залежавшийся на полках товар.

«Мне кажется, что цветы в праздники и не в праздники — всегда идеальное решение», — добавил ведущий.