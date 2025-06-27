«Наш друг брошен в казематы»: Киркоров вступился за арестованного в Армении Карапетяна

Киркоров призвал отпустить арестованного в Армении бизнесмена Карапетяна. Об этом стало известно из соцсетей.

Певец Филипп Киркоров опубликовал в личном блоге видео, на котором требует отпустить подозреваемого в попытке госпереворота бизнесмена Самвела Карапетяна. По словам музыканта, миллиардер ни в чем не виноват.

«Теперь наш друг брошен в казематы. По совершенно абсурдным и надуманным обвинениям. И коль дело касается церкви, хочу напомнить премьеру Пашиняну одну из десяти заповедей: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Самвел всегда с заботой, любовью относился к своей родине», — заявил певец.

Напомним, Самвел Карапетян поддержал Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), которая последние несколько лет открыто критикует премьера Никола Пашиняна. В Ереване накануне арестовали архиепископа Баграта, которого считают политическим оппонентом премьер-министра. В свою очередь, Карапетян обещал «принимать непосредственное участие» в конфликте ААЦ и Пашиняна.

«Если же политики не добьются успеха, то мы поучаствуем во всем этом по-своему», — заявлял предприниматель.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров передумал продавать дом в Майами.