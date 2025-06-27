Санаторий Андрея Малахова задолжал налоговой 2 миллиона

У санатория Андрея Малахова возникла задолженность по налогам. Ее размер оценивается в 2 млн.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Источник пишет, что у санатория три учредителя, в том числе ведущий Андрей Малахов. Его доля составляет 51%.

Данные о задолженности получены на 10 мая 2025 года.

Источник пишет, что чуть больше года назад долг был в два раза меньше. Задолженность была погашена.

Ранее Малахов посетил светское мероприятие и вышел к прессе. Ведущий признался, что строго оценивает результаты съемок программ. Журналист в последнее время недоволен внешним видом и считает, что ему «можно было бы сбросить пару килограммов».