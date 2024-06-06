Андрей Малахов объяснил, почему перестал заниматься спортом

Известный телеведущий Андрей Малахов заявил, что перестал активно ходить в спортивный зал и заниматься фитнесом. Его слова приводит издание The Voice.

Артист рассказал, что у него нет возможности ходить на тренировки из-за плотного графика. Он в шутку отметил, что его спорт – это телевидение. Телеведущий также подчеркнул, что спортивные события вызывают у него интерес. В частности, ему интересен биатлон, который часто комментирует Дмитрий Губерниев.

«Хотел бы пойти на чемпионат мира по футболу, проходящий в Москве. Еще на чемпионат по художественной гимнастике или на баскетбол. Это должно быть что-то яркое и интересное», — поделился Малахов.

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