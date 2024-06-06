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Опубликовано 06 июня 2024, 10:19
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«Когда, если не сейчас?»: Агата Муцениеце пересекла пешком границу Латвии и России

Актриса Агата Муцениеце решила пересечь пешком границу Латвии и России .
«Когда, если не сейчас?»: Агата Муцениеце пересекла пешком границу Латвии и России

© Starface.ru

Агата Муцениеце вернулась из Латвии в Россию. Актриса решила прогуляться на границе двух стран и рассказала об этом подписчикам.

У актрисы насыщенный график. Она уже побывала в Санкт-Петербурге на съемках, из-за которых пропустила выпускной сына и выступление дочери. Но позже Муцениеце воссоединилась с детьми, а после поехала в родную Латвию.

Накануне актриса вернулась в Россию. Звезда «Закрытой школы» предстала перед поклонниками в повседневном образе без макияжа. Она призналась, что каждый раз пересекает границу пешком. И этот раз не стал исключением.

«Почему-то каждый раз пересекаю границу пешкодралом. Ну ладно, своя романтика тоже в этом есть, погулять пешком по границе, когда, если не сейчас?», — сказала знаменитость.

По приезде в Москву Агата удивилась резким изменениям погоды. Она вылетала во время заката, а приземлилась в грозу.

Актриса родилась в Риге — ее мать работала поваром, а отец — барменом. Когда Муцениеце исполнилось три года, умер ее отец. Матери приходилось много работать, чтобы содержать Агату и еще двух дочерей. После окончания Латвийского университета знаменитость переехала жить в Москву.

23 мая в Москве состоялась церемония вручения музыкальной премии RU.TV, ведущими которой стали актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков. Артисты, которых уже давно подозревают в романе, держались за руки и целовались на сцене. Однако не все верят в роман знаменитостей. Так, певица Анна Калашникова в личном блоге заявила, что их связывает только дружба.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Агата Муцениеце
актриса
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