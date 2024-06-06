Ксения Бородина рассказала, почему не отдыхает в Европе с детьми

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала, что ей не нравится отдыхать в Европе с детьми. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Знаменитость призналась, что пляжные курорты Европы зачастую не подходят по условиям для отпуска с детьми. В то же время Бородина любит там гулять и отдыхать в компании друзей.

«В Форте ездила, там отвратительное море! На Лазурке с детьми что делать? Ну, можно снять виллу на Капри или на Сардинии, но опять же, постоянно искать развлечения», — поделилась артистка.

Телеведущая отметила, что для отдыха с детьми чаще всего выбирает Турцию. Бородина уточнила, что предпочитает такие отели, в которых есть все, вследствие чего у нее отсутствует необходимость покидать территорию гостиницы.

Напомним, Ксения Бородина является матерью двоих дочерей, рожденных от разных браков. Первую дочь Марусю артистка родила в 2009 году от бизнесмена Юрия Будагова, с которым разошлась в 2012-м. В 2015-м телеведущая подарила предпринимателю Курбану Омарову дочь Теону. В 2021 году стало известно о разрыве пары.

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