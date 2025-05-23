НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 мая 2025, 14:32
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Андрей Макаревич* рассказал о высылке из Израиля обманувшего его «журналиста»

Андрей Макаревич* рассказал о высылке из Израиля обманувшего его «журналиста»

© Starface.ru

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о высылке из Израиля обманувшего его «журналиста». Певец поделился подробностями инцидента в соцсети.

Из Израиля депортировали россиянина, попытавшегося взять интервью у артиста под видом украинского журналиста. Мужчина представился сотрудником агентства, но проверка показала, что он не имеет отношения к изданию. Также россиянин не получал аккредитации на осуществление журналистской деятельности на территории Израиля. Более того, он заявил певцу, что является уроженцем Харьковской области, однако у него было обнаружено гражданство РФ.

В результате мужчину депортировали в Россию.

Макаревич* уточнил, что «журналист» предложил побеседовать ему о винном бизнесе.

Ранее уехавший из РФ Андрей Макаревич* признался в любви к Израилю и его жителям. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что приставы начали принудительное взыскание двух млн с фирм Алексея Блиновского, которые не платят налоги.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник:Instagram** (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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