«Нигде нет такой общности»: уехавшие из РФ Макаревич* и его жена рассказали о жизни в Израиле

Уехавший из РФ Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) признался в любви к Израилю и его жителям. Артист поздравил Израиль с Днём независимости в соцсети.

В личном блоге певца появился ролик с женой, во время которого они поздравили местных жителей с праздником. Макаревич* признался, что любит Израиль, поскольку это «единственное место на планете», где живут по религиозным заповедям.

Его мнение поддержала избранница. Она сообщила, что только в Израиле люди едины.

«Люблю Израиль за его людей. Мы всегда вместе, нигде в мире нет такой общности и единства, несмотря на повестку. Я люблю эту страну за историю. Нет просто страны, в которой ты живешь, есть страна, без которой ты не можешь жить», — высказалась возлюбленная певца.

Ранее Макаревич* заявил, что не даст концерт в РФ и не хочет видеть россиян. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Словакии прошли акции протеста из-за концерта оперной певицы Анны Нетребко. Активисты критиковали артистку, которая открыто не выразила политическую позицию.

*признан иноагентом на территории РФ