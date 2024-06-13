Андрей Макаревич* пожаловался на длинный перелет перед выступлением в Австралии

Певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался на длинный перелет перед выступлением в Австралии. Артист рассказал об отъезде в личном блоге.

Весной 2024 года у группы «Машина времен» были гастроли в Испании. Завершив выступления, артист отправился в Австралию. Макаревич* пожаловался на «адски длинный перелет».

«Адски длинный перелет сразу после гастролей в Испании, с суточным заездом домой, и Австралия! Брисбен! Насколько я помню, я здесь впервые. Зима начинается! 21 градус по Цельсию», — высказался музыкант.

Макаревич* выступил перед местной публикой. Он показал кадры с концерта, на котором не было ни одного свободного места. После выступления зрители долго аплодировали музыканту и не хотели его отпускать.

Ранее СК начал доследственную проверку певца Андрея Макаревича* по делу об экстремизме. Напомним, что артист сделал провокационные заявления в беседе с пранкером Вованом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Тимур Хайдаров просил скорректировать диагноз умершего продюсера Петра Гаврилова.

*признан иноагентом на территории РФ