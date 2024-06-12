«Они могут убрать сепсис?»: вскрылась переписка жены Хайдарова после смерти продюсера Гаврилова

Тимур Хайдаров просил скорректировать диагноз умершего продюсера Гаврилова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

27 февраля в частной клинике скончался пациент пластического хирурга Тимура Хайдарова, продюсер Петр Гаврилов. Следователи занимаются расследованием причин смерти мужчины, однако его жена уверена — всему виной сепсис, который наступил после операции по резекции желудка у Хайдарова.

В распоряжении журналистов «112» оказались расшифровки бесед между Тимуром Хайдаровым, хирургом Ильей Елагиным и супругой Хайдарова Светланой Сильваши, подлинность которых не подтверждена.

«Илья Борисович, ну, максимально рано постарайся узнать, что там за диагноз, ладно? Ну, и по возможности что-то скорректировать если так нужно будет, вот», — говорит Хайдаров Елагину.

После этого Елагин отчитывается Хайдарову о том, что связался с некой Инной.

«Диагноз она сказала сама подправит, но и мы с ней вместе подкорректируем, она говорит, что вопросов нет», — отвечает он.

В беседу в какой-то момент включается Светлана Сильваши:

«Они могут убрать сепсис?» — спрашивает Елагина она.

Ранее мы писали о том, что налоговая заблокировала счета жены хирурга Тимура Хайдарова Светланы Сильваши.