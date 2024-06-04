СК начал доследственную проверку певца Андрея Макаревича* по делу об экстремизме

Уехавшим в Израиль лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ) заинтересовались сотрудники Следственного комитета России после его откровений с пранкерами Вованом и Лексусом.

По данным ТАСС, в отношении музыканта начали доследственную проверку на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В частности, следователей заинтересовали слова Макаревича* о поддержке ВСУ. Музыкант рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, что желает победы Украине и «считает до нее дни». Он также выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины» с «бешеным концертом». При этом лидер «Машины времени» был уверен, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«По моим данным, доследственная проверка в отношении Макаревича* действительно начата. Пока решения по ней нет. Полагаю, что какое-то процессуальное решение по ее итогам будет принято, как это и предусмотрено законом», - заявил ТАСС исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко.

Ранее он написал заявление в СК и Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить, имеются ли в словах Макаревича* признаки преступления.

Мы также сообщали, что продюсер «Адской кухни» Николай Билык решил разорвать партнерские отношения с Макаревичем* после его слов о планах дать «бешеный концерт» на Украине. В бизнесе Билыку принадлежало 49% акций. Контрольный пакет остался за артистом.

*Признан иностранным агентом на территории России