Андрей Макаревич* исполнил гимн Израиля на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) исполнил гимн Израиля на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Об этом сообщает Telegram-канал Хуже и не скажешь.

В Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Гостями мероприятия стали звезды, уехавшие со скандалом из России после февраля 2022 года. На сцену фестиваля вышел Макаревич* и исполнил «старинную песню», которая «очень важна для каждого израильтянина».

По данным источника, в конце выступления половина зала стоя аплодировала музыканту.

Ранее сообщалось, что фестиваль посетила 75-летняя певица Алла Пугачева. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Алла Пугачева может выступить на фестивале Вайкуле в Юрмале.

*признан иноагентом на территории РФ