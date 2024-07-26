Уехавшая из России Алла Пугачева прибыла на русофобский фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Первый день мероприятия, который проходит в концертном зале «Дзинтари» 26 июля, посвящен «поддержке Украины».

Аллу Борисовну сняли на видео у входа на концертную площадку. Она прошла в зал в сопровождении охранника. Ее мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) рядом не было.

Пугачева выбрала для мероприятия белую юбку в пол, а также длинную черную блузку, подчеркнув талию широким поясом. Образ она дополнила шляпой с широкими полями. При этом исполнительница довольно тяжело передвигалась, но старалась держаться прямо.

«Примерно в 18:30 Алла Пугачева приехала в концертный зал «Дзинтари» на черном автомобиле в сопровождении охраны. Певица поприветствовала всех, кто ее встречал … и проследовала на свое место», - говорится в сообщении местной прессы.