Андрей Губин отказался от новогодних корпоративов из-за проблем со здоровьем

Певец Андрей Губин отказался от новогодних корпоративов из-за ухудшения здоровья. Пока его возвращение на сцену отменяется. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Губин до сих пор востребован у заказчиков на новогодние праздники. Его приглашали на корпоративы за внушительный гонорар, но артист отказался. Андрей заявил, что его состояние резко ухудшилось: у музыканта болят лицо и тело.

Ранее Отар Кушанашвили сравнил себя с Андреем Губиным из-за проблем со здоровьем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров подешевел на 5 млн из-за отсутствия заказов перед праздниками. Певец свободен даже в последнюю неделю года: его график почти пустой на декабрь и январь.