Андрей Черкасов и его беременная жена раскрыли пол ребенка

Телеведущий Андрей Черкасов сообщил, что они с женой ждут второго сына. Звездное семейство рассекретило пол будущего ребенка в соцсети.

В начале ноября пара устроила вечеринку, на которой узнала пол малыша. На мероприятии присутствовали близкие и коллеги знаменитостей. Андрей и его супруга уже воспитывают сына, и, как выяснилось, они вновь ждут мальчика. Старший ребенок пары нажал на кнопку, и после этого с потолка посыпались голубые конфети.

По словам жены Андрея, она надеялась увидеть пол малыша во снах, но интуиция ее подвела. Для выхода в свет блогерша выбрала фиолетовое платье с открытыми плечами и сделала легкую укладку. Ее наряд подчеркнул округлившиеся формы.

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