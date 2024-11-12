Муж Анны Седоковой перестал платить алименты 6-летнему сыну и начал распродавать имущество из-за долгов

Баскетболист Янис Тимма начал распродавать имущество в Риге из-за долга по алиментам. По данным Telegram-канала «Светский хроник», муж певицы Анны Седоковой перестал платить алименты шестилетнему сыну, и его бывшая жена Сана обратилась в суд.

Пока Янис пытается вернуть экс-солистку «ВИА Гры», его бывшая супруга борется за выплату денег на содержание их общего сына Кристиана. Из-за того, что спортсмен перестал финансово помогать ребенку, Сана подала на него в суд. Однако средств у Тиммы не оказалось, поэтому было решено продавать имущество, причем по низкой цене. Отмечается, что баскетболист пытается избавиться от доли в земельном участке площадью 816 кв.м. и места на автостоянке. Вырученные деньги пойдут на погашение долга по алиментам. Сумма не уточняется.

Напомним, что Анна Седокова объявила о расставании с мужем осенью этого года. А 16 октября подала заявление на расторжение брака. Но спустя несколько дней иск был возвращен из-за ошибок в документах. Исправив недочеты, юристы певицы вновь обратились в суд. Беседа между сторонами назначена на 22 ноября.

К слову, Седокова дала понять, что не настроена мириться с супругом. Янис Тимма же не теряет надежду и пытается воссоединиться с женой.

Ранее Анна Седокова заявила, что наслаждается одиночеством после расставания с мужем.