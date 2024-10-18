43-летний актер Антон Батырев стал отцом во второй раз. Его четвертая жена Анна Савельева опубликовала кадры с новорожденным.

Она показала ножки малыша в ползунках. Анна трогательно подписала фото и отметила, что «от сладости и умиления маленькими ножками, ручками можно сойти с ума».

О грядущем пополнении в семье стало известно в начале октября. Савельева впервые показала себя с животом, будучи на последних неделях беременности. До этого в ее соцсетях не было сообщений о беременности – со страницы исчезли фото в полный рост. Потому интернет-пользователи стали подозревать, что девушка в положении.

Для Батырева это второй ребенок. Родители малыша не раскрыли пол: поклонники полагают, что родился мальчик.

Известно, что актер сделал предложение Савельевой летом 2023 года – уже в октябре пара поженилась. Анна младше актера на 15 лет. При этом девушка не связана с кинематографом.