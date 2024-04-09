Андрей Бурковский и сын Кристины Орбакайте появились на дне рождения Прусикина*

Андрей Бурковский и сын Кристины Орбакайте появились на дне рождения Ильи Прусикина* (признан иноагентом на территории РФ) в США. Кадры с вечеринки опубликованы в блоге именинника.

На днях Илья отметил 39-летие. В честь этого события его возлюбленная Софья Таюрская устроила вечеринку. В числе приглашенных гостей были Никита Пресняков с Аленой Красновой и Андрей Бурковский с женой. Они, как и Илья, давно не проживают в России.

На вечеринке собралась русскоязычная публика. В конце мероприятия именинник задул свечи и сделал общее фото с гостями.

В личном блоге Андрея появилась публикация с мероприятия. «Поздно вечером с нашими друзьями», — лаконично заявил актер.