Выживает, как может: сбежавший в США Бурковский репетирует в заброшенных офисах и безлюдных ресторанах

Уехавший из России после начала СВО Андрей Бурковский осваивается вместе с семьей в Америке. Недавно он сыграл главную в одном из спектаклей в США, а теперь решил открыть школу актерского мастерства.

Бурковский признался, что едет в Бостон, чтобы принять там участие в шоу. Но он решил сделать свой визит в город еще продуктивнее: звезда сериала «Медиатор» проведет в Бостоне курсы по актерскому мастерству.

«Воспользуйтесь этой возможностью прямо сейчас. Количество мест ограничено. Давайте создадим что-то новое и интересное. До скорой встречи», — написал он в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

По всем вопросам он сказал обращаться к его жене Ольге. Актер не уточнил, сколько будет стоить курс.

Помимо этого, в Америке покажут спектакль «Чайка. Вариации» Александра Молочникова с участием Бурковского. Недавно режиссер рассказал, что артистам приходится репетировать в не самых комфортных условиях: заброшенных офисах, безлюдных ресторанах, однажды у них была репетиция в галерее, в комнате два на два метра перед туалетами.

В январе 2024 года артист рассказал подписчикам о премьере спектакля «Наш класс» с его участием, а в феврале прошло другое театральное шоу, в котором Бурковский получил первую большую роль в США на английском языке.

Недавно актер Андрей Бурковский трогательно обратился к сыну в день его 13-летия. Он пожелал имениннику друзей, успехов в начинаниях и крепкого здоровья.