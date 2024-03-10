Вывел на сцену жену и исполнил хиты нулевых: как прошел первый концерт Никиты Преснякова в США

В Лас-Вегасе прошел первый концерт Никиты Преснякова, посвященный 8 Марта. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова исполнил на нем хиты нулевых и вывел на сцену свою супругу.

Никита исполнял любимые песни россиян из нулевых: хиты групп «Маша и медведи», «Смысловые галлюцинации» и другие. Видео с выступления опубликовано на личной страничке артиста в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

32-летний внук Аллы Пугачевой, пользуясь случаем, спел трек отца «Аэропорты», который Владимир Пресняков-старший исполняет вместе с Леонидом Агутиным.

Публика тепло встретила музыканта. Фанаты творчества Преснякова-младшего отметили, что он очень талантливый мужчина.

Никита не обделил вниманием и свою супругу Алену, которой исполнилось 27 лет. Он вывел жену на сцену и спел для нее Happy Birthday.

Отметим, что внук Примадонны переехал в США. В 2017 году он женился на Алене Красновой — вместе с супругой они живут в квартире, подаренной Аллой Пугачевой.

Ранее продюсер Евгений Бабичев заявил, что Никита Пресняков безуспешно пытается построить карьеру в США, и ему приходится жить от проекта к проекту.