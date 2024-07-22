Андрей Бурковский и его дочь отказались от русского языка после переезда в США. Теперь актер ведет личный блог только на английском.

Андрей показал кадры, на которых он запечатлен вместе с сыном и дочкой. Семья посетила одно из местных кафе. Примечательно, что дочь Бурковского общалась с отцом на иностранном языке. Девочка продемонстрировала, как съела дольку лимона, сопроводив действие юмористическим высказыванием. Примечательно, что ее речь была беглой, свободной и без акцента. К слову, Андрей также ответил дочке на английском.

Отметим, что последний пост актера на русском языке был опубликован 5 июня. Тогда Бурковский опубликовал снимок дочки и трогательно поздравил ее с днем рождения.

После начала СВО Андрей вместе с семьей переехал в США, где он продолжил актерскую деятельность.

Ранее 40-летний актер Андрей Бурковский рассказал про достижения дочери-гимнастки в США. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 48-летняя актриса Чулпан Хаматова репетирует новый спектакль в ангаре на окраине Риги.