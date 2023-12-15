Андрей Аршавин назвал тряпкой решившего вновь жениться экс-супруга Булановой

Андрей Аршавин назвал тряпкой решившего вновь жениться экс-супруга Татьяны Булановой. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Бывший муж Татьяны Булановой объявил о помолвке. Избранницей Владислава Радимова стала предпринимательница Анастасия Кулешова. Спортсмен рассекретил отношения с возлюбленной летом 2023 года. Пара оберегает личную жизнь от внимания публики, вот почему об их романе мало информации.

Узнав о помолвке друга, Аршавин удивил россиян неожиданной реакцией. Так, под последней публикацией Владислава он оставил лаконичный комментарий: «Тряпка!». Примечательно, что спортсмен никак не отреагировал на высказывание Андрея.

Отметим, что Буланова, в отличие от Аршавина, искренне порадовалась за экс-супруга. Она пожелала звездной паре счастья.

Ранее Татьяна Буланова сообщила, что не могла ходить с бывшим мужем в приличные места. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что звезда «Кухни» Марк Богатырев отказался от поисков отца после рождения сына.